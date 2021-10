Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: «Non siamo solo pizza e mandolino, ora una giunta di alto livello»

«Abbiamo avuto il risultato più alto di Italia è una grandissima responsabilità, ma anche una grande gioia, significa che l'idea di città che abbiamo messo in campo guarda alle cose concrete e al futuro con senso di responsabilità. Questo il messaggio recepito dai cittadini e per me è una grandissima gioia». Sono le prime parole da neo-sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi, eletto con un risultato molto rotondo e ben superiore al 60%...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati