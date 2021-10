Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: «Subito al lavoro per gli eventi di Natale e Capodanno»

«Ci metteremo subito al lavoro per organizzare qualche evento per Natale e per Capodanno. Credo che festeggiare sia giusto, è un modo non solo per dare speranza a tutti ma anche per far ripartire un po' la città dal punto di vista dell'economia». Lo ha detto il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio Marte.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Laura Castelli rassicura:... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: boom di voti dagli M5S, meno dal... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, l'ipotesi vicesindaco donna:...

Sulle luminarie natalizie, già montate in diverse strade della città su iniziativa della Camera di Commercio, Manfredi ha detto: «Mi fa piacere che ci siano, perché una città illuminata è anche il primo segno di un po' di gioia dopo i mesi così difficili della pandemia. Lo scorso Natale è stato veramente complicato, quindi questa illuminazione natalizia mi auguro cominci a portare gioia nelle case di tutti i napoletani. Poi ci metteremo subito al lavoro per qualche evento da organizzare per Natale e Capodanno. Abbiamo bisogno di positività, sempre con i piedi per terra però bisogna essere positivi».