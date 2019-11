Ilaria Cucchi: «Sindaco di Roma? Non ho nessuna intenzione di candidarmi»

Prima gli insulti e le minacce ora la fake news. Si tratta sicuramente di una coincidenza temporale con le simpatiche esternazioni dell’ex ministro dell’interno. Non ho nessuna intenzione di candidarmi a Sindaco di Roma. Non invidio certo la posizione della Sindaca Raggi e mai mi sognerei anche solo di immaginare di prendere il suo posto. Politica io la faccio tutti i giorni in mezzo alla gente e non coi soldi dei cittadini

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA