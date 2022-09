Claudio Lotito eletto in Molise al Senato, Ilaria Cucchi a Firenze

Arrivano i primi verdetti nei singoli collegi del Senato, il primo a essere scrutinato, secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24: Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra è stata eletta a Firenze, mentre Claudio Lotito, per il centrodestra, in Molise. Cucchi ha superato, in un collegio che era considerato blindato per il centrosinistra, Federica Picchi candidata del centrodestra. In corsa, per Azione/Italia Viva, c'era la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s, Rossella Gianfagna del centrosinistra.

«Sono commossa. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e credono in me - ha detto Ilaria Cucchi all'Adnkronos -. La mia storia è partita il 22 ottobre 2009. Siamo partiti da lì, con Fabio Anselmo, e insieme a lui abbiamo cambiato il corso degli eventi nel 'nostrò processo. Non dimentico chi sono e da dove vengo. Mi sento di fare una promessa a coloro che mi hanno votata. Non vi deluderò. Saremo io e Fabio, come sempre, e continueremo insieme ad essere la voce degli ultimi. Sono consapevole che dovremo affrontare enormi difficoltà ma ci siamo abituati», sottolinea.