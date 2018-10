La Città Metropolitana al Future Mobility Week di Torino per nuovi modelli di mobilità sostenibile

Domenica 7 Ottobre 2018, 17:21

Un confronto tra la pubblica amministrazione campana e gli esperti del settore della mobilità sostenibile. Al Future Mobility Week al Lingotto di Torino, il delegato alla Smart City del Consiglio Metropolitano di Napoli Francesco Iovino si è confrontato sugli strumenti utili alla gestione ed ottimizzazione del traffico cittadino di merci e cose. Acquisire nuovi strumenti per la ottimizzazione e gestik e del traffico.Nel corso dell'evento è stato anche presentato l'osservatorio sulle Smart City della Città Metropolitana presenta a Torino con il componente Livio Varriale. "Una giornata di riflessione sul futuro della mobilità nella città simbolo della produzione automobilistica --ha detto Iovino - tantissime le proposte ma Napoli e la sua provincia hanno bisogno di un modello unico e non dozzinale. Per questo, d'intesa con il Sindaco,abbiamo scelto di costituire l'osservatorio sulla città intelligente. Regalare cioè alla cittadinanza un progetto teso al miglioramento dei servizi ed ad una migliore percezione della visibilità".Molte le proposte prese in considerazione e chela Città Metropolitana valuterà con forte interesse.