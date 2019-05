Napoli, la Sinistra vota sì al bilancio: «Ma continueremo la nostra battaglia»

Martedì 28 Maggio 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il rendiconto 2018. Il voto è stato effettuato per appello nominale. I voti favorevoli sono stati 22 e 1 contrario. Una votazione a cui ha partecipato anche il gruppo Napoli Sinistra in Comune che, prima della pausa e dell'intervento del sindaco de Magistris, aveva annunciato l'astensione. Alla ripresa ha immediatamente preso la parola il sindaco de Magistris che ha parlato di «pausa molto utile» e ha rinnovato l'invito al gruppo di sinistra a votare il documento.«Ho apprezzato - ha detto il sindaco - la volontà di tutta la maggioranza di comprendere il disagio del gruppo Napoli Sinistra in Comune . Noi - ha aggiunto - siamo una coalizione plurale e sono convinto che dobbiamo andare avanti tutti insieme sia in questa votazione che nelle sfide a venire. Pertanto rinnovo l'appello a votare questo rendiconto perché è frutto di un lavoro di squadra. Pur comprendendo il disagio - ha concluso - ritengo che debba prevalere lo spirito di coalizione e da domani sarà un giorno diverso in cui saprò ascoltare. Mi auguro che questo voto non provochi ferite nella maggioranza». Parole a cui ha fatto seguito l'intervento del capogruppo di Napoli Sinistra in Comune, Mario Coppeto, che ha affermato: «Ringrazio il sindaco per la sensibilità. Le questioni poste restano in piedi - ha proseguito - Noi continueremo la nostra battaglia. Non abbiamo nulla da chiedere e siamo fortemente attaccati alla democrazia che proviamo ad esercitare».