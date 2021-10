Lanzotti con Manfredi, l'attacco di De Magistris: questione morale

«Rammarica che il sindaco Manfredi non abbia esitato ad avere nella sua maggioranza una lista, anche forte e rilevante per la sua vittoria, "Azzurri", ideata e promossa da Stanislao Lanzotti. L'indagine e i fatti erano ben noti, non poteva non sapere. Ha scelto. Il garantismo rimane, l'inopportunità anche». Lo sottolinea in una nota l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris all'indomani degli sviluppi giudiziari dell'inchiesta che riguarda l'ex consigliere comunale di Forza Italia.

«La questione morale - ricorda de Magistris - si pratica, non si predica. Sono sempre stato garantista. La presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva vale per tutti. Anche per Stanislao Lanzotti, consigliere comunale per Forza Italia nella precedente consiliatura, rinviato a giudizio per voto di scambio aggravato dal metodo mafioso, per fatti che sarebbero accaduti durante le elezioni del 2016, quando divenni sindaco con una coalizione alternativa, ovviamente, a quella di Lanzotti». E conclude: «Le carte delle indagini rivelano fatti davvero inquietanti e gravi sui rapporti tra camorra e politica, il tutto per cercare di ostacolare con questi metodi la nostra vittoria».