Napoli, 142 vigili urbani in scadenza: sì della giunta alla proroga ma l'ultima parola spetta al ministero

Non perderanno il posto i 142 vigili che avevano il contratto in scadenza proprio ieri. La prima riunione della giunta comunale del sindaco Manfredi ha approvato una delibera, proposta dal sindaco stesso e dall'assessore De Iesu, che consente ai giovani agenti di polizia municipale di poter continuare a lavorare fino al prossimo 31 dicembre, data in cui dovrebbero arrivare i nuovi finanziamenti dal Governo per la prosecuzione dei contratti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...