Da mesi senza stipendio, i lavoratori Top Cleaning protestano all'Holiday Inn

Giovedì 21 Marzo 2019, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 11:00

Una cinquantina di lavoratrici della Top Cleaning, addette alle pulizie delle camere dell'Holiday Inn del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola stanno manifestando stamattina davanti la sede dell'Holiday Inn, spiegano i sindacalisti dell'Unione Sindacale di Base, «per ripristinare verità e giustizia e per chiedere con forza che tutte vengano assunte e possano tornare al lavoro».Secondo quanto rende noto l'Usb, le lavoratrici hanno scioperato per ottenere il pagamento delle retribuzioni che l'azienda non corrispondeva da mesi e durante lo sciopero hanno scoperto che l'azienda di cui erano dipendenti era uscita dall'appalto e ne era subentrata un'altra.