La Leopolda napoletana: Migliore frena Sommese, l'ex M5S Vitiello passa con Renzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaci, consiglieri regionali, parlamentari e rappresentanti del terzo settore. La pattuglia di campani partiti alla volta della decima edizione della Leopolda a Firenze è stata più nutrita del previsto. Le adesioni al nuovo progetto renziano Italia Viva' sono appena partite, ma un primo quadro si va già componendo. In attesa che Renzi riesca a svuotare Forza Italia, sempre più schiacciata sulle posizioni salviniane. L'ingresso più rumoroso, registrato ieri, è senz'altro quello di Catello Vitiello, deputato di Castellammare di Stabia eletto con i Cinquestelle (da cui fu espulso per l'appartenenza in sonno ad una loggia massonica) poi passato al gruppo misto.