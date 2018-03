Giovedì 22 Marzo 2018, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Continua la truffa politica. Siamo noi che abbiamo difeso la dignità di tutti i territori della Campania e di tutti i cittadini a cominciare dalla Terra dei Fuochi. Sono i Cinquestelle che per anni hanno legato l'espressione di voto in tante realtà alla presenza della camorra. Sono loro che devono giustificarsi per le dichiarazioni rese all'indomani delle campagne elettorali e chiedere scusa ai cittadini per quello che hanno detto. Per memoria ricordiamo le dichiarazioni di Luigi Di Maio del 15 luglio 2015: Se De Luca ha vinto lo ha fatto pure con i voti della camorra...». Così su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, replica alle critiche per il suo intervento alla direzione regionale del Pd in cui ha definito «non fisiologico» il boom elettorale dei Cinquestelle anche nelle zone considerate ad alta presenza camorristica.