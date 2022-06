Manfredi al mausoleo di Posillipo: «Ridare centralità alle istituzioni»

«Oggi è un giorno importante e mai come in un momento come questo, con tutte queste tensioni internazionali e la guerra in Ucraina, l'unità nazionale è importante». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia di deposizione delle corone di fiori al mausoleo di Posillipo, primo appuntamento delle manifestazioni per la Festa della Repubblica a Napoli. «Il senso delle istituzioni e dello Stato e la presenza delle istituzioni a tutti i livelli, a Napoli come a Roma e in tutte le altre città d'Italia - ha aggiunto Manfredi - è fondamentale per riaffermare la centralità della democrazia e delle nostre istituzioni democratiche».

