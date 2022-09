Manfredi analizza l'esito del voto: «Boom M5s per l'attenzione al Sud»

«C'è stato un approccio troppo semplificato in campagna elettorale al voto nel Mezzogiorno, pensando che tutto fosse sul reddito di cittadinanza. Invece c'è un tema di sicurezza sociale, di marginalità ma anche di attenzione politica nei confronti del Mezzogiorno che non è stato espresso da tutti e questo ha portato gli elettori a votare M5S, che maggiormente si è proposto come forza attenta ai bisogni del Sud». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando le elezioni a margine di una inziativa dell'Università Federico II di Napoli. Manfredi, eletto e sostenuto a Napoli dall'alleanza Pd-M5S, ha sottolineato che «i bisogni del sud sono un grande tema politico che abbiamo in un'Italia divisa, con visioni di società diverse e crisi dei grandi partiti nazionali. Rappresenta un problema per il futuro e da questo bisogna partire per avere una proposta politica che sia capace di rispondere ai bisogni di tutto il Paese».