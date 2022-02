Duplice omicidio a Napoli, Manfredi: «La camorra si combatte anche con la buona amministrazione»

La camorra si «combatte ogni giorno con una buona amministrazione e con il lavoro sul controllo, sul sostegno ai giovani e sul contrasto al degrado urbano». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alla domanda di un giornalista - a margine dei lavori del Comitato per l'ordine pubblico - sulla richiesta di alcuni consiglieri comunali di convocare un consiglio sulla camorra, per un dibattito sugli ultimi fatti avvenuti in città.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida a Napoli, Manfredi: «Al vaglio chiusura anticipata dei... L'INTERVISTA Metropolitana di Napoli, l'allarme di Cascetta: «Subito 200... IL LAVORO Reddito di cittadinanza, a Napoli 350 assunti dal Comune per la... LA CHIESA Napoli, il sindaco Manfredi elogia il vescovo Battaglia:...

«Non mi sottraggo al ruolo del sindaco che deve essere in prima linea sui temi della legalità», ha aggiunto Manfredi ma «dobbiamo anche dire che i temi della legalità si realizzano facendo cose concrete, come trovando lavoro, garantendo una casa a tutti, facendo tornare i bimbi a scuola. Quando parliamo di legalità dobbiamo parlare di buona amministrazione e di uno sviluppo della città».