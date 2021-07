Comunali a Napoli, Manfredi snobba Maresca: «Incontro inutile, su liste pulite decideranno gli elettori»

«Non credo che servano incontri privati, credo che alla fine la valutazione la fanno gli elettori quando vanno a votare». Così Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per il centrosinistra e il M5S, risponde a una domanda sulla proposta, lanciata dal candidato del centrodestra Catello Maresca, di un incontro tra i candidati per fissare le regole per la presentazione di liste pulite.

Secondo Manfredi «è molto importante che ci sia una linearità nelle scelte e poi gli elettori daranno il loro giudizio».