Mascherine all'aperto, de Magistris contro De Luca: «Decide il governo, non il governatore»

«Se c'è una pandemia la linea da seguire la deve dettare il governo nazionale con il commissario, avendo loro alle spalle gli organi medici scientifici. Se si decide che il 28 si tolgono le mascherine all'aperto, si tolgono le mascherine all'aperto, non può accadere che un presidente di Regione dica che qui si continuano a tenere le mascherine». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, polemizzando sulla decisione annunciata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di mantenere l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto in Campania.

«Ognuno può avere le proprie idee, il proprio pensiero e può esprimerlo, ovviamente siamo in democrazia, ma - ha aggiunto de Magistris - non può accadere che un presidente di Regione dica che dal 28 nella nostra regione si continuano a tenere le mascherine. La mia posizione è in linea con il pensiero scientifico diffuso, cioè che noi ci dobbiamo affidare ai medici, ai ricercatori, agli scienziati, quindi ovviamente vaccinarci, però bisogna pretendere chiarezza, trasparenza, non pressappochismo, non dichiarazioni contraddittorie, non oscillazioni che non sono spiegabili».

«Mi auguro che il governo possa sempre di più essere chiaro, trasparente, non contraddittorio e che faccia applicare le decisioni con autorevolezza su tutto il territorio nazionale. Per il resto credo che le mascherine all'aperto ormai non hanno più alcun senso, anzi rischiano di essere probabilmente addirittura controproducenti», ha concluso de Magistris.