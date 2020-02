Metropolitana di Napoli, de Magistris su Facebook: «Tra un mese arrivano i nuovi treni»

«Il primo treno nuovo per la metropolitana di Napoli arriverà tra poco meno di un mese, inizieranno le prove e tutti vedranno. Poi ogni mese un treno in più e l'esercizio in autunno. Potremo dire di di aver superato le difficoltà e di avere non solo una metropolitana bellissima ma altamente funzionante». Lo ha detto in sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video pubblicato su Fb.







Il sindaco ha anche ricostruito il lavoro fatto dopo l'incidente del mese scorso, ha voluto ringraziare quanti hanno lavorato per superare le difficoltà ma soprattutto a coloro che hanno «dovuto subire dei disagi così gravi non perché c'è stata negligenza, non perché c'è stata inerzia o ci sono stati scioperi ma perché c'è stato un incidente drammatico grave che poteva essere drammatico ma non lo è stato». © RIPRODUZIONE RISERVATA