Venerdì 21 Giugno 2019, 19:43

Parte dal Vesuvio #iosonoambiente2019, iniziativa di sensibilizzazione promossa da ministero dell'Ambiente e Carabinieri forestali in collaborazione con il Parco nazionale del Vesuvio. Ad inaugurarla, questo pomeriggio, con una passeggiata al Cratere, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. «È una iniziativa di informazione ambientale per dare un colore diverso alla nostra estate. Oltre 80 località toccate dai nostri carabinieri forestali per consentire di confrontarsi e informare il cittadino. Questo vuol dire voler camminare assieme e voler mettere al centro il concetto di bellezza». «Siamo un Paese bellissimo, ma dobbiamo anche abituarci a coltivarla questa bellezza, usando le parole di Peppino Impastato», ha aggiunto Costa. Per il ministro oggi inizia «un bel percorso, che io ho sollecitato dando risorse. Ho stanziato 85 milioni per una progettazione speciale per i parchi nazionali, con l'intento di mettere al centro tutto ciò che è lo sviluppo ambientale: efficientamento energetico, selvicoltura, tutela del territorio»