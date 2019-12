Morto Gennaro Di Paola: partigiano, fu protagonista delle quattro giornate di Napoli del settembre 1943

«È morto Gennaro Di Paola, partigiano, protagonista delle quattro giornate di Napoli del settembre del 1943». È il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a darne l'annuncio con un commosso messaggio: «Insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, Gennaro contribuì a liberare Napoli dall’occupazione nazifascista. Ogni anno ci incontravamo in piazza per le commemorazioni ufficiali e cantavamo bella ciao. Un anziano fiero e dolcissimo, un partigiano vero. Ciao Gennaro, mi sei stato tanto caro»



Il Gonfalone della città di Napoli, decorato per le Quattro giornate, accompagnerà Di Paola per l'ultimo saluto.