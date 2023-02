La proposta del ministro Sangiuliano: «Si intitoli l'aeroporto di Napoli a Enrico Caruso»

«Voglio lanciare un appello al mio amico sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: potrebbe essere una bella idea intitolare l'aeroporto della città a Enrico Caruso, visto che è molto conosciuto e visto che all'aeroporto di Napoli transitano tante persone in arrivo dagli Stati Uniti d'America e lui deve la sua affermazione proprio agli Usa».

A dirlo, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, oggi alla presentazione del primo museo nazionale dedicato al tenore partenopeo, che aprirà a Palazzo Reale a Napoli il 20 luglio, proprio nei 150 anni della nascita dell'artista. «All'inaugurazione del museo - aggiunge il ministro - abbiamo invitato anche il sindaco di New York, visto che l'America fu la seconda patria di Caruso». Quanto al museo, aggiunge, «sono soddisfatto perché è un riconoscimento a lui ma è anche un riconoscimento identitario. La cultura sono anche le nostre radici, la nostra tradizione, la nostra storia» che «si compongono di tanti tasselli. E Caruso resta uno dei personaggi più rappresentativi ed emblematici. La canzone napoletana - aggiunge - ora è universalmente riconosciuta come un valore artistico di grande eccellenza, ma cosi non era prima di Caruso».