Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:41

Cambia ancora sede la fondazione Sudd dell’ex governatore oltre che ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino. L’inaugurazione domani in via Toledo 210, vicino alla Galleria Umberto I. Sarà l’occasione per Bassolino non solo per ricordare quali sono gli obiettivi della fondazione ma anche (forse) per parlare di politica, di Napoli, della Campania in genere e anche per rispondere alle richieste di cittadini che lo vorrebbero di nuovo in campo in politica con un ruolo di primo piano. Magari governando ancora una volta la città dopo de Magistris al quale l’ex sindaco riserva sempre delle stoccate sui servizi in affanno.