Napoli, Marianna Salierno new entry alla Città metropolitana

I consiglieri della Città Metropolitana di Napoli hanno votato all’unanimità la surroga del consigliere metropolitano di maggioranza Salvatore Cioffi, decaduto dalla carica. Al suo posto, accolta a Santa Maria La Nova dagli applausi dei colleghi, è subentrata Marianna Salierno, seconda dei non eletti della sua lista alle elezioni del 2022.

Salierno, 47 anni, avvocato penalista del foro di Napoli nord già del foro di Napoli, è consigliere comunale di opposizione per il Movimento Cinque Stelle nel comune di Afragola. È vicepresidente vicario del consiglio comunale e vicepresidente della III commissione ambiente, polizia locale, attività produttive e trasporti.

Candidata al consiglio comunale di Afragola già nel 2018, Salierno risultò seconda dei non eletti. Quindi è stata capolista della lista del M5S alle ultime amministrative ad Afragola, nel 2021, ed infine eletta consigliere comunale.

Nell’assemblea cittadina afragolese siede tra i banchi dell’opposizione. La sua formazione politica prende forma dal suo impegno civico e sociale nel mondo del volontariato laico e religioso. Impegno che sta proseguendo senza soste. Marianna Salierno è infatti da molto tempo impegnata per il recupero dei minori a rischio, il contrasto ad ogni forma di povertà e per l’assistenza alla mensa dei poveri. Nel frattempo il neoeletto consigliere metropolitano sta promuovendo incontri sull'ambiente e sulla giustizia. «La nomina per surroga al consiglio metropolitano nelle file del Movimento Cinque Stelle – dichiara Salierno - è motivo di orgoglio ma, soprattutto, della consapevolezza dell’importante ruolo che svolgerò quale portavoce della provincia napoletana. Molti comuni vivono isolati, vuoi per logistica vuoi problematiche fisiologiche, e Il compito dell’amministrazione metropolitana è di pianificare e creare sinergie affinché tutti abbiano la possibilità di avere gli strumenti necessari per lo sviluppo».