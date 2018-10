Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:07

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato a Palazzo San Giacomo il ministro per l'integrazione sociale del Burkina Faso, Paul Robert Tiendrebeogo, che era accompagnato tra gli altri da Joséphine Ouedraogo/Guissou, ambasciatrice in Italia del Paese africano. «Un cordiale colloquio ha caratterizzato l'inconto tra i due che si sono soffermati su molti temi tra cui quelli dell'accoglienza e dell'integrazione», si sottolinea in una nota. Al termine dell'incontro il primo cittadino ha donato a Tiendrebeogo il crest ufficiale della città di Napoli che «il ministro ha molto gradito, ricambiando con una scultura in bronzo raffigurante uno dei simboli del Burkina Faso».