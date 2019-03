Napoli, l'altro mondo possibile di de Magistris: «Va abbattuto il Sistema»

Lunedì 18 Marzo 2019, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Va abbattuto il Sistema. Quello che si fonda su corruzioni, mafie, guerre, distruzione del pianeta, disuguaglianze economiche, ingiustizie sociali, razzismi, violenze». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in un post pubblicato questa mattina su Facebook. «Ho sempre pensato, da ragazzo, che un altro mondo è possibile - scrive il sindaco - . Ho sempre lottato per questo. Ma bisogna conquistarselo. Con la rivoluzione dell'alternativa. Anche i cambiamenti climatici si arrestano, in primo luogo, con una rivoluzione culturale. Dal basso si può cambiare, anche a Napoli lo abbiamo dimostrato che cambiare si può. Anche senza soldi, senza partiti».«Costruiamo, insieme, l'alternativa politica, morale, culturale, sociale ed economica. Bisogna mettere insieme - aggiunge - rottura del Sistema e capacità di governo. Opposizione sociale e affidabilità di governo. Movimenti, reti civiche, associazioni, militanti. Rivoluzione nelle strade e rivoluzione con il diritto governando. Nelle Istituzioni portiamo l'alternativa che costruiamo con i popoli. Il diritto, connesso con il popolo, ha una potenza rivoluzionaria in grado di trasformare le ingiustizie sociali. Ci vogliono competenza e coraggio, autonomia e libertà. Difesa del Pianeta e della Natura con un'altra economia che sappia coniugare diritto al lavoro e diritto alla salute e all'ambiente salubre. Tra la Terra, nei beni comuni, ritroviamo il gusto di essere comunità. Siamo nella lotta per i diritti, il tempo è sempre quello giusto, la vittoria non può attendere, per l'umanità e per la felicità. Facciamo presto prima che sia troppo tardi. Nessuno potrà dirci - conclude il post di de Magistris - di essere stati complici e di non aver lottato».