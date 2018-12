Napoli capitale del cinema, De Luca lancia il distretto a San Giorgio a Cremano

Giovedì 20 Dicembre 2018, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Insieme alla Campania Film Commission riteniamo che ci siano tutte le condizioni per dare vita ad un Distretto del cinema in Campania. Stiamo ragionando sull'acquisizione da parte della Regione della vecchia caserma di trasmissioni a San Giorgio a Cremano». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa sulla serie «L'amica geniale». «C'era l'ipotesi di Bagnoli - ha spiegato De Luca - che comporta però investimenti di decine di milioni di euro perchè tutte le strutture vanno rifatte completamente. In queste ultime settimane ragioniamo invece stiamo ragionando sulla vecchia caserma di trasmissioni a San Giorgio a Cremano: è una enorme, ci sono dei corpi di fabbrica in ottime condizioni. Io faccio il tifo per questa ipotesi perchè ho fatto il militare lì».De Luca ha spiegato di aver già avviato un interlocuzione con il governo: «Se chiudiamo questa operazione con il ministero della Difesa - ha detto - allora davvero abbiamo una svolta, consentendo di fare lì la formazione professionale su una linea di ricerca finalizzata alle produzioni cinematografiche. Cominciamo cioè a fare sistema, e ad avere qualcosa di permanente per realizzare prodotti cinematografici».