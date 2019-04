Napoli, l'addio di Ferrara: «Lascio il Tribunale, mi sono sentito solo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Aprile 2019, 12:00

Sta smaltendo ferie arretrate. Tra due mesi, Ettore Ferrara lascerà la presidenza del Tribunale di Napoli per andare in pensione. È una sua scelta, anticipata di due anni rispetto alla scadenza prevista. E il presidente la spiega, con serenità ma anche con un po' di amarezza.«Con riflessione meditata. Ho cominciato a pensarci dopo la riforma che ha abbassato di due anni l'età della pensione per i magistrati, quando è andato via il procuratore Colangelo da Napoli. Si attuava, nella magistratura, un disegno di rottamazione generazionale in chiave di rinnovamento».«Niente affatto, è stata una scelta pacata. Ragiono solo su come, negli ultimi anni, ogni intervento riformatore nel sistema giudiziario è stato attuato senza la necessaria gradualità».«È il frutto di una crescente amarezza, che ho cercato di superare. Potevo andarmene anche prima, avendo maturato da due anni i 40 anni contributivi necessari. Ho atteso, ma poi negli ultimi mesi ho vissuto una crescente sensazione di solitudine sulle decisioni che ho dovuto prendere».«Non faccio graduatorie, né intendo entrare nel dettaglio. Parlo genericamente di solitudine rispetto alle istituzioni in generale, un abbandono e disinteresse rispetto a denunce di problemi che pure ho sollevato con equilibrio, anche se con decisione».«Un ufficio come il Tribunale di Napoli è molto impegnativo e il lavoro non mi ha mai spaventato. Sono arrivato quando da poco erano state riformate le circoscrizioni giudiziarie. Ho dovuto affrontare il problema degli arretrati e delle pendenze, che ereditavamo anche da altri uffici. Erano migliaia di processi, civili e penali, incanalati e definiti».