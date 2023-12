Manfredi: «Arrivano le luci di Natale ma Napoli già attrae migliaia di turisti»

«Mi risulta che in questa settimana comincerà il montaggio in strade del centro della città, questo consentirà a Napoli di avere la luce per un Natale che ci aspettiamo. Però vorrei anche sottolineare che mentre in tante città le luci rappresentano l'unica attrazione, a Napoli la bellezza arriva dalle grandi attrazioni natalizie, da San Gregorio Armeno alle nostre strade e monumenti che sono già pieni di turisti».

Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi a margine del convegno «La città in movimento» dell'Agenzia del Demanio all'Acen, commentando le polemiche su luci di Natale non ancora accese in città.

Le prime luci, si apprende, saranno accese nei vicoli del centro storico, come via Tribunali e nelle strade del centro come via Toledo: «Avremo una illluminazione tra più significative - ha detto Manfredi - in un bellissimo Natale.

«C'è stata - spiega Manfredi - una divergenza di approccio da parte dei nostri uffici e quelle della Camera di Commercio, che sono due fonti di finanziamento diverse che hanno portato a dei ritardi e alla possibilità di non trovare la soluzione che è stata immaginata precedentemente, proprio per questa divergenza. C'è una differenza di tipologia di finanziamento e sommare due fonti diverse con la burocrazia che abbiamo in Italia è sempre molto complicato».