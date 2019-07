Napoli, nasce via Luciano De Crescenzo: il Comune gli intitolerà vico Belledonne

Sabato 20 Luglio 2019, 11:35

Il Comune di Napoli intitolerà una strada a Luciano De Crescenzo, morto due giorni fa a 90 anni e i cui funerali si svolgono questa mattina nella Basilica di Santa Chiara. Ne ha parlato l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, presente ai funerali con fascia tricolore in rappresentanza del Comune per l'assenza del sindaco Luigi de Magistris, a Palermo per le celebrazioni di Paolo Borsellino. Sarà probabilmente vico Belledonne, ha spiegato Daniele, la strada che sarà intitolata al filosofo, scrittore e regista napoletano: «Proveremo a realizzarlo nonostante il limite dei 10 anni dalla morte, penso che troveremo la disponibilità di tutte le istituzioni che sono preposte a questo».Daniele ha anche annunciato la volontà di «organizzare con tanti suoi amici illustri, ma anche con varie associazioni, un ciclo di attività per continuare subito a trasmettere il suo pensiero, con il tema: la filosofia e la vita che nasce a Napoli».