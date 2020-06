Napoli Pride 2020, è ​M'Barka Ben Taleb la madrina: «Siamo tutti uguali figli di un solo Dio»

Sarà M’Barka Ben Taleb, cantante musicista e attrice d’origini tunisine e d’adozione napoletana, la madrina del flashmob Napoli Pride 2020, previsto per sabato 27 giugno alle 18.30 in piazza del Plebiscito.

La personalità artistica di M’Barka Ben Taleb è espressione significativa di un Pride che, da anni, manifesta con forza la sua esplicita vocazione mediterranea, propensione rimarcata anche quest’anno in virtù della dedica alla memoria della giovane Sarah Hijazi, attivista Lgbt, di origini egiziane, perseguitata per il proprio orientamento sessuale, che si è tolta la vita il 14 giugno scorso, in Canada, paese in cui aveva chiesto asilo.



La Ben Taleb ha sempre dato voce al connubio tra le culture mediterranee, arrangiando classici della canzone napoletana con sonorità nord-africane e ricantando gli stessi brani in arabo e in francese.

Tutti la ricordiamo per essere stata tra le protagoniste di Passione, film di successo realizzato da John Turturro, all’interno del quale interpreta le canzoni Nun te scurda' con Raiz e Pietra Montecorvino, Tammurriata Nera con Peppe Barra e da solista ‘O Sole Mio (cantata in arabo interamente al di là del ritornello). Inoltre la Ben Taleb è stata diretta da Turturro anche nel film Gigolò per caso, al fianco di Woody Allen e Sharon Stone.

«Siamo tutti uguali, figli di un solo Dio. Bisogna aver rispetto di tutti e dire no a qualsiasi forma di discriminazione ed esclusione», le sue prime parole.

