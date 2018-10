Napoli, è guerra di deleghe al Comune: la grana Patrimonio passa alla Clemente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Ottobre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è fermento a Palazzo San Giacomo in vista della presentazione dei due nuovi assessori comunali e del rimpasto di deleghe, che verrà ufficializzato domani. Mentre nella maggioranza arancione, sempre più in bilico, continuano a registrarsi fibrillazioni. Una delle novità all'orizzonte riguarda il Patrimonio, che viene riunificato dopo il tentativo, fallimentare, di spacchettarlo in tre (suddiviso fino ad oggi tra Ciro Borriello, che oltre allo Sport gestirà i Cimiteri, Enrico Panini e Carmine Piscopo). Il sindaco de Magistris dopo aver incassato il no di Piscopo, attuale assessore all'Urbanistica, avrebbe deciso di affidare la delega ad Alessandra Clemente. Una sfida delicatissima da affrontare per l'assessore ai Giovani e alla Polizia municipale, che si troverà a gestire quello che è considerato da sempre il tallone d'Achille dell'amministrazione comunale. Nonché leva fondamentale del piano di riequilibrio. Se il Comune continuerà a non vendere immobili avrà poche chance di cavarsela davanti alla Corte dei Conti.I due nuovi assessori - come ormai annunciato più volte - saranno Laura Marmorale, che lascia il posto di assessore alla Terza Municipalità, e Monica Buonanno, dipendente di Italia Lavoro. Alla Marmorale andrà un pezzo delle deleghe dell'assessorato al Welfare e Politiche sociali, ovvero Integrazione e Nuove povertà. Mentre alla Buonanno quelle legate al Lavoro, oggi in capo a Panini. Quest'ultimo andrà a sfilare il posto di vicesindaco a Raffaele Del Giudice (che resterà all'Ambiente). Panini continuerà a mantenere Bilancio e Attività produttive. L'altra novità è relativa alla separazione delle due deleghe dell'assessorato guidato da Nino Daniele (Cultura e Turismo). In capo all'ex sindaco di Ercolano resteranno tutti i temi legati alla Cultura, al Turismo sarà delegata invece la consigliera comunale di demA, Eleonora De Majo, oggi presidente della commissione consiliare Politiche urbane.