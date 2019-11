Napoli, ecco il rimpasto di de Magistris: «Guardo ai giovani e al futuro»

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ufficializzato i nuovi componenti della sua giunta. Entrano gli ormai ex consiglieri demA Eleonora De Majo e Luigi Felaco, Rosaria Galiero di Sinistra in Comune e l'ex consigliera eletta tra le fila del M5S, Francesca Menna. Escono Roberta Gaeta, Laura Marmorale, Mario Calabrese e Nino Daniele. Alla De Maio vanno le deleghe alla Cultura e al Turismo; a Felaco le deleghe al Verde e al decoro urbano; a Galiero le deleghe Commercio e attività produttive; a Menna le deleghe Pari opportunità, libertà civili e salute.

«Questa decisione è frutto esclusivamente della mia volontà. Mai come questa volta ho ritenuto di decidere in piena autonomia e me ne assumo la responsabilità piena nel bene e nel male. Questa scelta guarda alla necessità di dare ossigeno a questa amministrazione perché c'era un momento di stanca che è fisiologico e che ho notato». Con queste parole de Magistris ha motivato le scelte che hanno portato al rimpasto di giunta con cui entrano giovani consiglieri. Scelte che - ha spiegato - «sono anche un'occasione di ossigeno per gli assessori che restano e che sanno che negli ultimi tempi non sono soddisfatto perché voglio di più». De Magistris ha scelto quindi di affidarsi per l'ultimo anno e mezzo di consiliatura a dei giovani. «Io guardo sempre avanti e ho sempre cercato di guardare ai giovani e al futuro».

