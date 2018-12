Napoli, la marcia su Roma degli autisti Ncc: «Legge assurda e incomprensibile»

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 09:39

Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il governo tutti gli autisti con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Ma arriveranno a Roma anche tutti gli autisti delle altre regioni italiane. Perché non è bastato esporre le proprie preoccupazioni (rischiano di chiudere 80 mila imprese e andare a casa 200 mila lavoratori del settore) fermare le piazze, bruciare le bandiere del Movimento 5 stelle. Ora l'Associazione Campana Noleggio con Conducente preso atto del decreto legge N. 22/2018 di modifica della legge quadro dei servizi pubblici non di linea e la manifesta volontà del governo di non abrogare l'art. 29/1 quater della legge n.14 del 27 febbraio 2009, conferma la partecipazione alla manifestazione di protesta indetta da tutte le associazioni di categoria per domani 27 dicembre.«Con l'entrata in vigore del art. 29/1 quater, contestualmente al D.L. 22/2018, si determinerà una burocratizzazione eccessiva dell'attività, sproporzionata, oltre che inutile e illogica, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato dal governo», fanno sapere dall’Associazione Noleggio con Conducente e sottolineano: «Ritornare nel proprio garage a ogni corsa non solo è fuori ogni sano criterio economico, si aumenta traffico e inquinamento, e non si capisce perché si voglia far entrare in vigore questo provvedimento assurdo e incomprensibile».Inserito nel 2008 nel milleproroghe, senza un iter Parlamentare, e sospeso per 10 anni, dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019.