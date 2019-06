Napoli, al Castel dell'Ovo il seminario Social Enterprise per colmare il gender gap

Sabato 22 Giugno 2019, 19:12

Si è aperto oggi, nella splendida cornice di Castel dell'Ovo, il Social Enterprise Open camp - Gender Smart Investing, evento internazionale con focus centrale l’imprenditoria sociale. Social Enterprise Open Camp è una formazione residenziale, immersiva, capace di far convergere il potenziale femminile, la tecnologia e l’accesso al capitale per disegnare le imprese sociali del futuro.Ad aprire i lavori Elena Casolari, founder & CEO di Fondazione Opes-Lcefm che ha introdotto il sindaco Luigi De Magistris che ha salutato i 300 partecipanti all’evento ricordando come «a Napoli nessuno è straniero. Napoli non sta con chi vuol schierare gli uni contro gli altri. Noi uniamo i popoli, i territori, i beni comuni». Ha inoltre rivendicato come da Primo Cittadino abbia puntato sulla partecipazione popolare, la fratellanza, l’autonomia, il coraggio, la passione e la follia. Ai partecipanti al Social Enterprise Open Camp-Gender Smart Investing il sindaco di Napoli ha manifestato pubblico apprezzamento per l’iniziativa perché «nel vostro elemento costitutivo vi è l’economia circolare».