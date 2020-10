Napoli Servizi, salta l'incontro tra de Magistris e i sindacati

Non ci sarà oggi, come era stato previsto, l'incontro tra il sindaco, Luigi de Magistris, e il sindacato Usb sulle problematiche interne alla Napoli Servizi. Ad annunciarlo è la sigla sindacale. «Stamattina ci è stato detto che l'incontro slitta a data da destinarsi - riferisce Antonella Calabrese Rsa Usb - eppure avevamo bisogno di un confronto con l'amministrazione sulla gestione poco trasparente dei fondi pubblici e la strumentalità nelle politiche del personale all'interno di Napoli Servizi. Credo che il sindaco sia a conoscenza del clima che vige in azienda ma preferisce non ascoltare le nostre denunce per garantire la pax interna all'azienda e gli equilibri di una maggioranza che ormai scricchiola».



Il sindacato denuncia come «mai prima d'ora le relazioni sindacali avevano registrato una caduta democratica così preoccupante. Oggi siamo di fronte a un'amministrazione che è sotto costante ricatto da parte di chi ha garantito privilegi e sacche parassitarie in cambio della pax aziendale e sta mettendo in atto un comportamento antisindacale della società partecipata nei confronti della nostra organizzazione forse perché spaventati dalla nostra crescila in termini di iscritti e dalla qualità delle nostre proposte». L'Usb annuncia inoltre che nelle prossime ore depositerà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere che si faccia luce «sull'opaca gestione aziendale di questi anni» e sottolinea che «continueremo le mobilitazioni fino a che non ci sarà un incontro tra amministrazione, azienda e questa organizzazione».