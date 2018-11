Giovedì 15 Novembre 2018, 18:50

Si è insediata oggi la Giunta della Camera di Commercio di Napoli che affiancherà il lavoro del neo presidente Ciro Fiola. Vicepresidente è Fabrizio Luongo (Casartigiani Napoli), Salvatore Loffreda direttore regionale campano di Coldiretti, Antonino Della Notte, imprenditore del turismo e presidente Aicast, Gianluigi de Gregorio, presidente della cooperazione Agci, Angelo Fornaro industriale del comparto aeronautico, Liliana Langella, già vice presidente della Federazione italiana tabaccai. «Partiremo in quinta - afferma Fiola - Domani è già in programma un incontro con il segretario generale». L'obiettivo, come annunciato durante il discorso di insediamento, «è rimettere al centro le aziende e recuperare il rispetto perduto dell'ente camerale». «Dobbiamo avvantaggiare le imprese - aggiunge - e provvedere a un riassetto per far funzionare al meglio tutti gli ingranaggi, a cominciare dai tempi di rilascio per le attività delle imprese e capire perché i bandi non hanno prodotto risultati e dove sono le falle. Occorre ricordare che le imprese vanno salvaguardate».Una nota polemica viene però Acen, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio/Fit, Confesercenti, Fai e Unione Industriali di Napoli. «Si è tenuta oggi - è scritto in un comunicato delle associazioni - la riunione per l’insediamento della Giunta della Camera di Commercio di Napoli. Le nostre Associazioni hanno confermato la posizione di dissenso già espressa in occasione dell'elezione e dell'insediamento del presidente e del nuovo consiglio camerale. Riteniamo che il nuovo presidente sia espressione di organizzazioni non effettivamente rappresentative del tessuto imprenditoriale metropolitano. Coerentemente, pur avendone la possibilità, abbiamo ritenuto di dover rinunciare a far parte dell’organo di governo dell’ente camerale. Ribadiamo la piena fiducia nel positivo esito del ricorso presentato dalle nostre Associazioni al Consiglio di Stato».