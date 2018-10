CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 09:44

Torna la norma sull'incompatibilità tra l'incarico di presidente della Regione e quella di commissario alla sanità. La norma, introdotta una prima volta nel «decreto per Genova» e poi rimossa è stata reintrodotta nel decreto fiscale approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. «È una norma - ha spiegato il vicepresidente del consiglio dei ministri, Luigi Di Maio - fatta per togliere le mani di De Luca dalla gestione della sanità».La norma riguarda sia De Luca, sia il presidente della regione Lazio, Zingaretti, entrambi del Pd.De Luca in passato ha più volte ribadito che l'incompatibilità non lo riguarda perché entro novembre la Regione conta di uscire dall'emergenza finanziaria nel settore della sanità che otto anni fa ne determinò la gestione commissariale del governo.