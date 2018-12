Napoli, la strategia di de Magistris: lusinghe agli ex M5S ma Del Giudice si sfila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 10:00

Inviato a RomaIn tanti sono accorsi al Teatro Italia per assistere al varo del «terzo fronte» targato Luigi de Magistris, ma non sono mancate le defaillance importanti sia da Napoli - come Raffaele Del Giudice ex vicesindaco ora assessore all'Ambiente - e altri come Diem25 e Potere al Popolo che definire ancora alleati è molto faticoso. Guest star di giornata Cristina Grancio, la grillina eletta con i i pentastellati nel consiglio comunale di Roma passata agli arancioni di de Magistris, che era in prima fila.E la Grancio non fa mistero di quello che sta accadendo nella Capitale tra tanti del M5S: «Oggi inizia un cammino con quelli che credono nella coerenza - racconta - de Magistris questo cammino lo ha iniziato a Napoli e vuole proseguirlo in tutta Italia ed io da Roma gli sarò vicina». La Grancio - tuttavia - disegna scenari che per l'ex pm potrebbero essere interessanti: «Qui al Teatro Italia io sono quella che è passato con de Magistris ma c'è un gruppetto di un'altra decina di noi, consiglieri municipali che sta facendo una grossa riflessione. In molti ci sentiamo traditi perché quello che ha sbagliato il M5S è non avere coinvolti la città e noi nelle scelte. Esattamente l'opposto di quanto accade a Napoli. Anche dal Piemonte e dalla Liguria sono arrivati movimenti in orbita Cinquestelle vicini al cambio ufficiale di casacca.