Napoli, prima stretta sui centri di accoglienza: la prefettura chiude via Soprammuro

Domenica 19 Agosto 2018, 09:30

Dopo circa tre anni di attività chiude il centro di prima accoglienza per migranti di via Soprammuro a ridosso di Porta Nolana. La decisione arriva dalla Prefettura di Napoli, «per sopravvenuti motivi di pubblico interesse», come si legge nella determina arrivata a Less Onlus, l'associazione che lo ha gestito finora. Un intervento per alleggerire la presenza dei migranti nella zona e far fronte ai numerosi atti di violenza che si sono susseguiti negli ultimi mesi.