Napoli, pressing della prefettura: funicolari tutta la notte a Capodanno

Lunedì 3 Dicembre 2018, 07:00

Pressing della Prefettura per scongiurare i blocchi delle funicolari e salvare i prolungamenti delle corse la notte di Capodanno. La vertenza dei capiservizio dell'Anm arriva al Palazzo di Governo. L'incontro è previsto per oggi alle 14,30. I sindacati hanno chiesto di sospendere l'ordine di servizio del 27 novembre che prevede il ritorno delle corse serali nel weekend. C'è, poi, il tema caldo delle malattie che hanno colpito i capiservizio negli ultimi giorni. Un fenomeno sul quale anche la Commissione Nazionale di Garanzia sugli Scioperi ha chiesto di vederci chiaro. Mentre, su un altro fronte, si lavora per garantire le corse notturne dell'ultimo dell'anno, che oltre a rappresentare un servizio di mobilità per cittadini e turisti, rivestono anche profili di ordine pubblico. L'anno scorso la Prefettura lanciò un appello ai lavoratori Anm per garantire i prolungamenti di San Silvestro, ma il tavolo saltò poche ore prima perché mancavano le risorse per i premi e a causa del blocco delle indennità 2016, congelate nel concordato. Quest'anno, invece, il Comune ha garantito che i soldi ci saranno. Un altro tavolo, intanto, è convocato oggi nella sede Anm di via Marino con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per le ore 10.