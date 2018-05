Zinzi e Mocerino: «Pronti a sostenere il Sabato delle idee»

Sabato 12 Maggio 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al fianco della iniziativa di Marco Salvatore e pronti a sostenere le idee e le proposte del Sabato delle idee. La riqualificazione delle periferie è tema cruciale e partire dal protagonismo e dalla centralità dei giovani e delle eccellenze rappresenta la sfida vincente». Così Carmine Mocerino, presidente della Commissione Speciale Anti camorra e Beni confiscati e Gianpiero Zinzi, presidente della Commissione Speciale su Terra dei Fuochi della Regione Campania, consegnano una simbolica adesione, con l'impegno di esserci in futuro, alla iniziativa di Marco Salvatore.«Con la Commissione Speciale antimafia e con la stessa Commissione su Terra dei fuochi da tempo lavoriamo per raccontare e rafforzare le eccellenze, per sostenere ed individuare i simboli della rivincita. Partire dal sostegno di chi vive in aree disagiate, di chi si impegna in territori più difficili è strada obbligata per il rilancio della Campania». concludono.