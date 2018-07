NapoliServizi a rischio crac, ecco il piano di salvataggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:30

I guai finanziari al Comune sono come le ciliegie, uno tira l'altro. È il turno della NapoliServizi - sostanzialmente una multiservizi che eroga be 20 linee di produzione a Palazzo San Giacomo che vanno dalla gestione del patrimonio, al verde ai cimiteri - che funziona bene, rischia la crisi per un eccessivo costo del lavoro. Dovuto a un appesantimento per avere inglobato prima Napoli sociale con i suoi 314 dipendenti azienda fallita, e subito dopo la Elpis la società delle affissioni che in carico di dipendenti ne aveva 55 pure questa fallita. Così i dipendenti sono lievitati fino a 1750. Ora mancano all'appello almeno 10-14 milioni per trovare l'equilibrio finanziario altrimenti il banco rischia di saltare.Come stanno dunque le cose? La NapoliServizi ha una convenzione con il Comune che garantisce più o meno 83 milioni l'anno. La convenzione è scaduta ieri e non sarà rinnovata perché il Comune non può garantire quella cifra ma appunto 10-14 milioni in meno. Palazzo San Giacomo aveva optato per una proroga in modo da potere mantenere inalterati i servizi che eroga la società affidandosi magari al credito bancario. Tuttavia, questa soluzione è impossibile da farsi in virtù della legge Madia. Per la Madia le società partecipate che l'Ente utilizza per erogare servizi devono avere un flusso garantito di soldi sì da essere autonome. Mancando all'appello molti milioni non è il caso della NapoliServizi. Palazzo San Giacomo quello che vuole fare adesso a stretto giro - dovrebbe varare il nuovo provvedimento già la prossima settimana - è dare in affidamento diretto alla NapoliServizi le linee di produzione, operazione che può valere al massimo per due anni. In questo modo si eviterebbero, almeno nel medio periodo. le tenaglie della Madia dato che i soldi mancanti li metterebbe direttamente il Comune attraverso altre formule, compreso l'indebitamento. Che a sua volta andrebbe però ad avvelenare ancora di più le già dissestate casse di Palazzo San Giacomo.