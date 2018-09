Niente accordo al Comune di Napoli, stop al bistrot di de Magistris jr

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 07:00

Tre sì e due no, si divide la Commissione locale per il paesaggio del consiglio comunale e lo fa sul progetto «Adotta una strada» per un pezzo di piazza Vittoria. La Commissione, presieduta dal professor Alessandro Castagnaro, si è aggiornata a martedì per prendere una decisione. Cosa ha di tanto speciale, oltre alla location, questo progetto? Qui nascerà un bistrot di cui è socio il fratello del sindaco Claudio de Magistris, che ormai da sei mesi ha mollato l'avventura politica ed è tornato al suo mestiere, quello di organizzatore di eventi musicali.