Violenza sui medici, il prefetto di Napoli: «Pronto incremento dei drappelli»

«Contro le aggressioni al personale sanitario serve un antidoto culturale. Una fetta di popolazione deve avere contezza di cos'è un ospedale, un luogo nel quale la salute è sacra e dove i medici sono i missionari della salute».

Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a margine di un incontro organizzato all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli dalla sezione San Luca e San Giuseppe Moscati dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, presieduta da Immacolata Capasso, e dall'Istituto Pascale.

Lo rende noto l'Ordine dei Medici riportando le dichiarazioni del prefetto: «Chi subisce una perdita o si trova in difficoltà - ha concluso il Prefetto - deve sempre ricordare che il lavoro di chi opera in sanità merita molto rispetto.

Medici, infermieri, operatori socio-sanitari devono poter operare in un clima sereno e in libertà, senza alcun timore. Gli episodi accaduti sono gravissimi, le forze di polizia attraverso la Prefettura hanno incrementato i drappelli negli ospedali ed è una linea che io intendo continuare a seguire».

In piena sinergia con la linea del Prefetto è la posizione dal leader di camici bianchi di Napoli e provincia Bruno Zuccarelli: «Anni fa - ha detto - si poteva parlare di problema, oggi siamo nel pieno di una crisi che rischia di ripercuotersi in ultima istanza sulla tenuta del Sistema sanitario pubblico. Servono risposte efficaci e immediate, con una più ampia presenza di drappelli nelle strutture. Fondamentale - qualificare gli ospedali come obiettivi sensibili».

Zuccarelli ha poi rilanciato la proposta di puntare sulla prevenzione con l'impiego nelle aree di emergenza e pronto soccorso di figure qualificate sul piano della comunicazione, che possano dialogare con i pazienti e i familiari e in questo modo smorzare sul nascere ogni possibile tensione.