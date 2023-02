Primarie Pd, gli auguri di Manfredi a Elly Schlein: «Ricostruire il campo largo»

«Auguri di buon lavoro ad Elly Schlein e al Partito Democratico. Adesso la sfida è mettere in movimento una grande comunità riformista e progressista. Un nuovo progetto inclusivo e innovativo per ridurre i divari e rafforzare la crescita con l'obiettivo di ricostruire il campo largo». In un tweet il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rivolge i suoi auguri alla nuova segretaria nazionale del Pd, che ha avuto la meglio sullo sfidante Stefano Bonaccini alle primarie del Pd.