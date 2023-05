Piano Territoriale Metropolitano per la città di Napoli, ancora otto giorni per la partecipazione online

Fino al 28 maggio cittadini e associazioni potranno partecipare alla redazione del Piano e lasciare il proprio contributo sulla apposita piattaforma digitale della Città Metropolitana di Napoli, accessibile dal sito istituzionale dell’Ente. Il Consigliere metropolitano delegato all’Urbanistica, Giuseppe Bencivenga: «Siamo in una fase decisiva, è importante arricchire di voci questo documento fondamentale per la pianificazione del territorio».

Ultimi otto giorni per contribuire alla fase di partecipazione online del Piano Territoriale Metropolitano. Per partecipare e lasciare il proprio contributo sulla apposita piattaforma digitale della Città Metropolitana di Napoli c’è tempo, infatti, fino al 28 maggio, previa iscrizione sulla home page del sito istituzionale dell’Ente.

Grazie all’implementazione online di una apposita stanza dedicata al PTM, nel mese di maggio i cittadini e le associazioni hanno potuto e possono, ancora fino all’altra domenica, proseguire il lavoro avviato in presenza negli incontri di marzo e aggiungere riflessioni e materiali che concorreranno alla progettazione del Piano. Nella stanza online le persone iscritte possono commentare, integrare e approfondire obiettivi e azioni proposti dai partecipanti dei Metromeeting.

Uno spazio per proseguire i lavori in remoto quindi, ma anche per dare un’ulteriore opportunità ai referenti di associazioni, Enti del Terzo settore e ad altre organizzazioni di organizzare incontri con i propri iscritti e continuare a confrontarsi sul tema.

«Ascoltando le persone che vivono il territorio della Città metropolitana e aggiungendo nuovi commenti sulla piattaforma – ha affermato il consigliere metropolitano delegato all’urbanistica, Giuseppe Bencivenga - queste organizzazioni potranno portare nuove voci e arricchire di contributi il PTM, così come abbiamo fatto, ad esempio, all’Ordine degli architetti, con un convegno dedicato al piano».

«Siamo in una fase decisiva - ha aggiunto Bencivenga - per l’approvazione definitiva del Piano, per un'area che è occupata da circa 3 milioni di abitanti.

Finalmente avremo uno strumento che serve da regolatore e per dare certezze e linee precise ai Comuni nella redazione dei piani urbanistici comunali».

«Tra gli obiettivi fondamentali c'è sicuramente quello della rigenerazione urbana – ha concluso il consigliere delegato - quindi la tutela delle zone a verde e il recupero delle aree ex industriali e malsane. È possibile riprendere quelle zone e, in questo modo, preservare il territorio della nostra area metropolitana».

Le modalità e gli strumenti della partecipazione digitale sono state presentate dai facilitatori lo scorso 3 maggio, nell’ambito di un webinar online dedicato alle associazioni del territorio. Per chi non avesse avuto modo di partecipare è stato realizzato un tutorial, con indicazioni sulle modalità di iscrizione e sul funzionamento della piattaforma di partecipazione, accessibile sempre dal sito istituzionale nella sezione PartecipaPtm. La partecipazione online sarà aperta fino al 28 maggio e i risultati saranno consegnati al gruppo di progettazione che sta lavorando già alla Proposta di Progetto Definitivo del Piano che sarà adottato nei prossimi mesi.