Quando inizia la scuola in Campania? De Luca anticipa: prima campanella il 14 settembre

«Probabilmente decideremo di fare l'apertura dell'anno scolastico come il 90% delle Regioni, cioè a cavallo del 14-15 settembre». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«C'era l'orientamento - ha ricordato De Luca - di aprire l'anno scolastico dopo la tornata elettorale, quindi il 24 settembre. È intervenuta una novità, è stato nominato il commissario per l'emergenza scolastica, Arcuri, che proporrà una campagna di screening su piano nazionale. È evidente che, se si decide di farlo a inizio settembre, noi dovremo collocarci in quel periodo. Quindi probabilmente decideremo di fare l'apertura dell'anno scolastico a cavallo del 14-15 settembre. Daremo un'informazione preventiva a tutti gli operatori scolastici».



