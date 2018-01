Lunedì 29 Gennaio 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 13:25

QUARTO .Il destino del sindaco Rosa Capuozzo è attaccato ad un sottilissimo filo, in questo momento nelle mani della Prefettura. Sei consiglieri comunali si sono infatti dimessi in mattinata, facendo così crollare il numero degli eletti, già ridotto a 17 sui 24 previsti dopo le dimissioni in massa del 2016. Ai sei consiglieri se ne è aggiunto un settimo, le cui dimissioni non sono però «politiche», ma ampiamente preannunciate e risultato di una sorta di turn-over previsto dal gruppo consiliare di appartenenza del dimissionario. Dunque, al momento ci sono soltanto dieci consiglieri comunale in carica a sostenere il primo cittadino. Se sia un numero sufficiente o meno per la convocazione dell'assise e per la prosecuzione dell'amministrazione, lo deciderà la Prefettura nelle prossime ore.