Quirinale, Ciarambino accusa: il voto a Fi dei deluchiani rafforza l'ipotesi Berlusconi al Colle

«Trovo preoccupante come segnale proveniente da un pezzo della maggioranza deluchiana il voto espresso a favore della capogruppo di Forza Italia, evidentemente scegliendo di rafforzare l'ipotesi di Berlusconi al Colle. In un'ottica politica, non credo sia stata una scelta saggia e sarebbe paradossale se alla quarta votazione la candidatura di Berlusconi passasse per un solo voto, quello dato martedì dalla maggioranza di centro sinistra». Così la vice presidente del Consiglio Regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, ai microfoni di Barba&Capelli in onda su Radio Crc.

«Noi, invece, ci siamo comportati con coerenza seguendo la linea nazionale - spiega - abbiamo votato il Presidente Oliviero per non rischiare di mandare due berlusconiani a Roma. A noi interessa dare a questo Paese un Presidente autorevole, degno, che unisca e non certo divida». Alla domanda sulla possibilità di avere una donna al Colle, la Ciarambino è stata chiara: «Non amo le quote rosa. Credo che le donne debbano essere messe nelle stesse condizioni degli uomini senza bisogno di una quota, ma sarebbe bello avere finalmente una donna al Quirinale».