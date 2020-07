Regionali Campania 2020, Ciarambino: «Il pedaggio della Tangenziale di Napoli un odioso balzello»

«È arrivato il momento di mettere mano a questo balzello odioso che grava sulle spalle di 300mila campani che ogni giorno attraversano la tangenziale e pagano una tariffa non commisurata al percorso». Lo ha detto Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle, in merito al pedaggio della tangenziale di Napoli, e annuncia che sarà consegnato un dossier al Ministero delle Infrastrutture. «È il mio impegno per la Campania - ha affermato - non solo per la campagna elettorale».

«Ci sono i documenti della Corte dei conti, dell'Anac, c'è una determinazione del Parlamento europeo - ha spiegato - che vanno nella direzione dell'azzeramento del pedaggio, della revisione della concessione autostradale, e, in base a un rapporto dell'Anac, gli investimenti in manutenzione sono inferiori a quelli previsti dal piano economico finanziario». «Con questo governo Autostrade per l'Italia tornerà sotto il controllo pubblico - ha aggiunto - e quindi la tangenziale che è interamente partecipata di Autostrade tornerà sotto il controllo pubblico». «Spingerò affinché questo governo perché cancelli il pedaggio della tangenziale di Napoli - ha sottolineato - Gli unici che hanno le mani libere per mettere mano a questo sistema di privilegi è il Movimento 5 Stelle».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

In merito alle dichiarazioni di, presidente della Regione Campania, che si è detto d'accordo sull'abolizione del pedaggio della tangenziale di Napoli, Ciarambino ha precisato che: «Ho imparato a giudicare i politici da quello che fanno e non da quello che dicono». «A parte una breve dichiarazione a mezzo stampa - ha concluso - io non ho visto null'altro».