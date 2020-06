Regionali Campania 2020, assist di Costa a De Luca: «Ha messo al centro la tutela della salute»

«De Luca ha messo al centro la tutela della salute» e «quindi sicuramente nell'ambito della sua rigidità» anche «nell'accettare alcune direttive» e «se è sembrato talvolta rigido, lo ha fatto nell'interesse del cittadino». Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ospite della trasmissione «Agorà» in onda su RaiTre rispondendo alla conduttrice Serena Bortone riguardo alla gestione in Campania dell'emergenza Coronavirus del governatore De Luca.



Alla domanda su come conciliare la tutela dell'ambiente e l'emergenza Covid che vede oggi un grande utilizzo del monouso, Costa risponde: «Su questo c'è una linea segnata dall'Iss e dall'Ispra» inoltre «per tutto quello che riguarda mascherine e plessi sanitari si segue il percorso previsto già da una norma del 2003». Poi il ministro conclude che magari «in casa per esempio si possono usare mascherine di precauzione, immaginando che nessuno sia Covid positivo e nessuno sia in quarantena, quindi possiamo usare qualcosa di riutilizzabile magari una mascherina di tessuto» perché «si può lavare e rimpiegare più volte»